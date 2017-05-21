Неман (Гродно)
    -
    15:00
    21.05.17
    Стадион "Неман"
    Крумкачи
      Чемпионат Белоруссии • Тур 9
      Календарь
      Перед матчем

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      Неман (Гродно) - Крумкачи
      Чемпионат Белоруссии - 21 мая 2017

      Футбол, Чемпионат Белоруссии. Следите за матчем Неман (Гродно) – Крумкачи на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 15:00 21 мая 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.


      Вы уже проголосовали за победителя в матче Неман (Гродно) – Крумкачи? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Неман (Гродно) и Крумкачи, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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