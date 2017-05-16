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Крумкачи - Славия-Мозырь

Чемпионат Белоруссии - 16 мая 2017

Футбол, Чемпионат Белоруссии. Следите за матчем Крумкачи – Славия-Мозырь на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 19:00 16 мая 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.

Кто победит в битве тренеров, Владимир Пятенко или Юрий Пунтус? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вы уже проголосовали за победителя в матче Крумкачи – Славия-Мозырь? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.

Сегодня сражаются Крумкачи и Славия-Мозырь, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

