Крумкачи
    -
    19:00
    16.05.17
    Славия-Мозырь
      Чемпионат Белоруссии • Тур 8
      Календарь
      Перед матчем

      Онлайн
      Крумкачи - Славия-Мозырь
      Чемпионат Белоруссии - 16 мая 2017

      Футбол, Чемпионат Белоруссии. Следите за матчем Крумкачи – Славия-Мозырь на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 19:00 16 мая 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Владимир Пятенко или Юрий Пунтус? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Крумкачи – Славия-Мозырь? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Крумкачи и Славия-Мозырь, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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