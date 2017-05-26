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ФК Витебск - БАТЭ

Чемпионат Белоруссии - 26 мая 2017

Футбол, Чемпионат Белоруссии. Следите за матчем ФК Витебск – БАТЭ Борисов на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 20:00 26 мая 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.

Кто победит в битве тренеров, Сергей Ясинский или Александр Ермакович? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вы уже проголосовали за победителя в матче ФК Витебск – БАТЭ Борисов? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.

Сегодня сражаются ФК Витебск и БАТЭ Борисов, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

