Днепр Могилев
    -
    19:45
    18.10.17
    Ислочь
      Чемпионат Белоруссии • Тур 14
      Календарь
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      Онлайн
      Днепр Могилев - Ислочь
      Чемпионат Белоруссии - 18 октября 2017

      Футбол, Чемпионат Белоруссии. Следите за матчем Днепр Могилев – Ислочь на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 19:45 18 октября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Александр Седнев или Vitali Zhukovski? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Днепр Могилев – Ислочь? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Днепр Могилев и Ислочь, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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