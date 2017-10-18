Онлайн

Днепр Могилев - Ислочь

Чемпионат Белоруссии - 18 октября 2017

Футбол, Чемпионат Белоруссии. Следите за матчем Днепр Могилев – Ислочь на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 19:45 18 октября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.

Кто победит в битве тренеров, Александр Седнев или Vitali Zhukovski? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вы уже проголосовали за победителя в матче Днепр Могилев – Ислочь? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.

Сегодня сражаются Днепр Могилев и Ислочь, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

