Крумкачи
    -
    15:30
    07.05.17
    Шахтёр Солигорск
      Чемпионат Белоруссии • Тур 6
      Календарь
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      Крумкачи - Шахтёр Солигорск
      Чемпионат Белоруссии - 7 мая 2017

      Футбол, Чемпионат Белоруссии. Следите за матчем Крумкачи – Шахтёр Солигорск на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 15:30 7 мая 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Владимир Пятенко или Михаил Мархель? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Крумкачи – Шахтёр Солигорск? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Крумкачи и Шахтёр Солигорск, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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