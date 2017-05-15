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Торпедо (Жодино) - Неман (Гродно)

Чемпионат Белоруссии - 15 мая 2017

Футбол, Чемпионат Белоруссии. Следите за матчем Торпедо (Жодино) – Неман (Гродно) на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 19:00 15 мая 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.





Вы уже проголосовали за победителя в матче Торпедо (Жодино) – Неман (Гродно)? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.

Сегодня сражаются Торпедо (Жодино) и Неман (Гродно), а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

