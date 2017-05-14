Онлайн

ФК Витебск - ФК Минск

Чемпионат Белоруссии - 14 мая 2017

Футбол, Чемпионат Белоруссии. Следите за матчем ФК Витебск – ФК Минск на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 19:00 14 мая 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.

Кто победит в битве тренеров, Сергей Ясинский или Георгий Кондратьев? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вы уже проголосовали за победителя в матче ФК Витебск – ФК Минск? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.

Сегодня сражаются ФК Витебск и ФК Минск, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

