ФК Витебск
    -
    19:00
    14.05.17
    ФК Минск
      Чемпионат Белоруссии • Тур 8
      Календарь
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      ФК Витебск - ФК Минск
      Чемпионат Белоруссии - 14 мая 2017

      Футбол, Чемпионат Белоруссии. Следите за матчем ФК Витебск – ФК Минск на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 19:00 14 мая 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Сергей Ясинский или Георгий Кондратьев? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче ФК Витебск – ФК Минск? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются ФК Витебск и ФК Минск, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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