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БАТЭ - Ислочь

Чемпионат Белоруссии - 10 мая 2017

Футбол, Чемпионат Белоруссии. Следите за матчем БАТЭ Борисов – Ислочь на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 20:00 10 мая 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.

Кто победит в битве тренеров, Александр Ермакович или Vitali Zhukovski? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вы уже проголосовали за победителя в матче БАТЭ Борисов – Ислочь? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.

Сегодня сражаются БАТЭ Борисов и Ислочь, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

