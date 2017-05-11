Торпедо (Жодино)
    -
    18:30
    11.05.17
    Крумкачи
      Чемпионат Белоруссии • Тур 7
      Календарь
      Перед матчем

      Онлайн
      Торпедо (Жодино) - Крумкачи
      Чемпионат Белоруссии - 11 мая 2017

      Футбол, Чемпионат Белоруссии. Следите за матчем Торпедо (Жодино) – Крумкачи на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 18:30 11 мая 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Игорь Криушенко или Владимир Пятенко? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Торпедо (Жодино) – Крумкачи? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Торпедо (Жодино) и Крумкачи, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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