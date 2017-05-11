Неман (Гродно)
    -
    19:00
    11.05.17
    Стадион "Неман"
    Нафтан (Новополоцк)
      Чемпионат Белоруссии • Тур 7
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      Неман (Гродно) - Нафтан (Новополоцк)
      Чемпионат Белоруссии - 11 мая 2017

      Футбол, Чемпионат Белоруссии. Следите за матчем Неман (Гродно) – Нафтан (Новополоцк) на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 19:00 11 мая 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.


      Вы уже проголосовали за победителя в матче Неман (Гродно) – Нафтан (Новополоцк)? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Неман (Гродно) и Нафтан (Новополоцк), а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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