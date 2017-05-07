Нафтан (Новополоцк)
    -
    17:00
    07.05.17
    Торпедо (Жодино)
      Чемпионат Белоруссии • Тур 6
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      Нафтан (Новополоцк) - Торпедо (Жодино)
      Чемпионат Белоруссии - 7 мая 2017

      Футбол, Чемпионат Белоруссии. Следите за матчем Нафтан (Новополоцк) – Торпедо (Жодино) на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 17:00 7 мая 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Oleg Sidorenkov или Игорь Криушенко? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Нафтан (Новополоцк) – Торпедо (Жодино)? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Нафтан (Новополоцк) и Торпедо (Жодино), а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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