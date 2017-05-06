Динамо (Минск)
Завершено
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0
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18:00
06.05.17
Трактор
ФК Гомель
    Чемпионат Белоруссии • Тур 6
    Календарь
    • 2-ой тайм
    • Динамо (Минск)
    • ФК Гомель
    • Сорока
      46'
    Перед матчем

    Онлайн
    Динамо (Минск) - ФК Гомель
    Чемпионат Белоруссии - 6 мая 2017

    Футбол, Чемпионат Белоруссии. Следите за матчем Динамо (Минск) – ФК Гомель на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 18:00 6 мая 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
    Кто победит в битве тренеров, Сергей Боровский или Владислав Геращенко? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

    Вы уже проголосовали за победителя в матче Динамо (Минск) – ФК Гомель? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
    Сегодня сражаются Динамо (Минск) и ФК Гомель, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

        
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