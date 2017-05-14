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Динамо (Минск) - Динамо (Брест)

Чемпионат Белоруссии - 14 мая 2017

Футбол, Чемпионат Белоруссии. Следите за матчем Динамо (Минск) – Динамо (Брест) на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 15:00 14 мая 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.

Кто победит в битве тренеров, Сергей Боровский или Владимир Журавель? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вы уже проголосовали за победителя в матче Динамо (Минск) – Динамо (Брест)? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.

Сегодня сражаются Динамо (Минск) и Динамо (Брест), а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

