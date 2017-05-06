Славия-Мозырь
    Завершено
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    0
    -
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    17:00
    06.05.17
    БАТЭ Борисов
    Чемпионат Белоруссии • Тур 6
    Календарь
    • 2-ой тайм
    • Славия-Мозырь
    • БАТЭ Борисов
    • Стасевич
      62'
    • Гвилия
      50'
    • 1-ый тайм
    • Славия-Мозырь
    • БАТЭ Борисов
    • Поляков
      45'
    • Стасевич
      35'
    • Гордейчук
      30'
    • Ковалевский (автогол)
      15'
    Перед матчем

    Онлайн
    Славия-Мозырь - БАТЭ
    Чемпионат Белоруссии - 6 мая 2017

    Футбол, Чемпионат Белоруссии. Следите за матчем Славия-Мозырь – БАТЭ Борисов на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 17:00 6 мая 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
    Кто победит в битве тренеров, Юрий Пунтус или Александр Ермакович? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

    Вы уже проголосовали за победителя в матче Славия-Мозырь – БАТЭ Борисов? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
    Сегодня сражаются Славия-Мозырь и БАТЭ Борисов, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

        
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