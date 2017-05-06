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- 2-ой тайм
- Стасевич62'
- Гвилия50'
- 1-ый тайм
- Поляков45'
- Стасевич35'
- Гордейчук30'
- Ковалевский (автогол)15'
Перед матчем
Онлайн
Славия-Мозырь - БАТЭ
Чемпионат Белоруссии - 6 мая 2017
Футбол, Чемпионат Белоруссии. Следите за матчем Славия-Мозырь – БАТЭ Борисов на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 17:00 6 мая 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Юрий Пунтус или Александр Ермакович? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вы уже проголосовали за победителя в матче Славия-Мозырь – БАТЭ Борисов? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Славия-Мозырь и БАТЭ Борисов, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.
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