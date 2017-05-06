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- 2-ой тайм
- Obrazov80'
- 1-ый тайм
- Obrazov19'
Перед матчем
Онлайн
Слуцк - ФК Минск
Чемпионат Белоруссии - 6 мая 2017
Футбол, Чемпионат Белоруссии. Следите за матчем Слуцк – ФК Минск на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 17:30 6 мая 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Vitaliy Pavlov или Георгий Кондратьев? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вы уже проголосовали за победителя в матче Слуцк – ФК Минск? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Слуцк и ФК Минск, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.
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