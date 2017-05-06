Слуцк
Завершено
0
2
-
0
0
17:30
06.05.17
ФК Минск
    Чемпионат Белоруссии • Тур 6
    Календарь
    • 2-ой тайм
    • Слуцк
    • ФК Минск
    • Obrazov
      80'
    • 1-ый тайм
    • Слуцк
    • ФК Минск
    • Obrazov
      19'
    Перед матчем

    Онлайн
    Слуцк - ФК Минск
    Чемпионат Белоруссии - 6 мая 2017

    Футбол, Чемпионат Белоруссии. Следите за матчем Слуцк – ФК Минск на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 17:30 6 мая 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
    Кто победит в битве тренеров, Vitaliy Pavlov или Георгий Кондратьев? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

    Вы уже проголосовали за победителя в матче Слуцк – ФК Минск? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
    Сегодня сражаются Слуцк и ФК Минск, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

        
    30
    Главное 
     
     Удалить

    Комментариев нет

    Комментарии 0