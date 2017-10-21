Нафтан
    -
    14:00
    21.10.17
    Динамо-Брест
      Чемпионат Белоруссии • Тур 26
      Календарь
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      Онлайн
      Нафтан - Динамо-Брест
      Чемпионат Белоруссии - 21 октября 2017

      Футбол, Чемпионат Белоруссии. Следите за матчем Нафтан – Динамо-Брест на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 14:00 21 октября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Oleg Sidorenkov или Владимир Журавель? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Нафтан – Динамо-Брест? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Нафтан и Динамо-Брест, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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