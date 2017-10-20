Крумкачи
    -
    19:00
    20.10.17
    Городея
      Чемпионат Белоруссии • Тур 26
      Календарь
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      Онлайн
      Крумкачи - Городея
      Чемпионат Белоруссии - 20 октября 2017

      Футбол, Чемпионат Белоруссии. Следите за матчем Крумкачи – Городея на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 19:00 20 октября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Владимир Пятенко или Сергей Яромко? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Крумкачи – Городея? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Крумкачи и Городея, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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