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Крумкачи - Городея

Чемпионат Белоруссии - 20 октября 2017

Футбол, Чемпионат Белоруссии. Следите за матчем Крумкачи – Городея на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 19:00 20 октября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.

Кто победит в битве тренеров, Владимир Пятенко или Сергей Яромко? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вы уже проголосовали за победителя в матче Крумкачи – Городея? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.

Сегодня сражаются Крумкачи и Городея, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

