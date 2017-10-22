Динамо Минск
    -
    14:00
    22.10.17
    Трактор
    Славия-Мозырь
      Чемпионат Белоруссии • Тур 26
      Календарь
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      Динамо Минск - Славия-Мозырь
      Чемпионат Белоруссии - 22 октября 2017

      Футбол, Чемпионат Белоруссии. Следите за матчем Динамо Минск – Славия-Мозырь на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 14:00 22 октября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Сергей Гуренко или Юрий Пунтус? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Динамо Минск – Славия-Мозырь? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Динамо Минск и Славия-Мозырь, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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