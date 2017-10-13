Неман Гродно
    -
    18:00
    13.10.17
    Стадион "Неман"
    Городея
      Чемпионат Белоруссии • Тур 25
      Календарь
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      Онлайн
      Неман Гродно - Городея
      Чемпионат Белоруссии - 13 октября 2017

      Футбол, Чемпионат Белоруссии. Следите за матчем Неман Гродно – Городея на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 18:00 13 октября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Igor Kovalevich или Сергей Яромко? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Неман Гродно – Городея? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Неман Гродно и Городея, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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