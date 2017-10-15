БАТЭ Борисов
    -
    18:00
    15.10.17
    Борисов-Арена
    Витебск
      Чемпионат Белоруссии • Тур 25
      Календарь
      Перед матчем

      Онлайн
      БАТЭ - Витебск
      Чемпионат Белоруссии - 15 октября 2017

      Футбол, Чемпионат Белоруссии. Следите за матчем БАТЭ Борисов – Витебск на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 18:00 15 октября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Александр Ермакович или Сергей Ясинский? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче БАТЭ Борисов – Витебск? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются БАТЭ Борисов и Витебск, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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