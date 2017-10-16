Гомель
    -
    19:00
    16.10.17
    Торпедо Жодино
      Чемпионат Белоруссии • Тур 25
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      Онлайн
      Гомель - Торпедо Жодино
      Чемпионат Белоруссии - 16 октября 2017

      Футбол, Чемпионат Белоруссии. Следите за матчем Гомель – Торпедо Жодино на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 19:00 16 октября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Владислав Геращенко или Игорь Криушенко? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Гомель – Торпедо Жодино? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Гомель и Торпедо Жодино, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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