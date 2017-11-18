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Динамо Минск - Крумкачи

Чемпионат Белоруссии - 18 ноября 2017

Футбол, Чемпионат Белоруссии. Следите за матчем Динамо Минск – Крумкачи на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 14:00 18 ноября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.

Кто победит в битве тренеров, Сергей Гуренко или Владимир Пятенко? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вы уже проголосовали за победителя в матче Динамо Минск – Крумкачи? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.

Сегодня сражаются Динамо Минск и Крумкачи, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

