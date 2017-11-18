Динамо-Брест
    -
    14:00
    18.11.17
    Областной спортивный комплекс Брестский
    Городея
      Чемпионат Белоруссии • Тур 29
      Календарь
      Перед матчем

      Онлайн
      Динамо-Брест - Городея
      Чемпионат Белоруссии - 18 ноября 2017

      Футбол, Чемпионат Белоруссии. Следите за матчем Динамо-Брест – Городея на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 14:00 18 ноября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Владимир Журавель или Сергей Яромко? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Динамо-Брест – Городея? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Динамо-Брест и Городея, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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