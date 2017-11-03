Витебск
    -
    18:00
    03.11.17
    Ислочь
      Чемпионат Белоруссии • Тур 28
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      Витебск - Ислочь
      Чемпионат Белоруссии - 3 ноября 2017

      Футбол, Чемпионат Белоруссии. Следите за матчем Витебск – Ислочь на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 18:00 3 ноября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Сергей Ясинский или Vitali Zhukovski? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Витебск – Ислочь? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Витебск и Ислочь, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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