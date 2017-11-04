Неман Гродно
    -
    19:00
    04.11.17
    Стадион "Неман"
    Динамо-Брест
      Чемпионат Белоруссии • Тур 28
      Календарь
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      Онлайн
      Неман Гродно - Динамо-Брест
      Чемпионат Белоруссии - 4 ноября 2017

      Футбол, Чемпионат Белоруссии. Следите за матчем Неман Гродно – Динамо-Брест на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 19:00 4 ноября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Igor Kovalevich или Владимир Журавель? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Неман Гродно – Динамо-Брест? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Неман Гродно и Динамо-Брест, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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