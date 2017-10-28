Гомель
    -
    16:00
    28.10.17
    Городея
      Чемпионат Белоруссии • Тур 27
      Календарь
      Перед матчем

      Онлайн
      Гомель - Городея
      Чемпионат Белоруссии - 28 октября 2017

      Футбол, Чемпионат Белоруссии. Следите за матчем Гомель – Городея на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 16:00 28 октября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Владислав Геращенко или Сергей Яромко? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Гомель – Городея? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Гомель и Городея, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
      30
      Главное 
       
       Удалить

      Комментариев нет

      комментарий 0