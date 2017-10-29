Славия-Мозырь
    -
    14:00
    29.10.17
    Витебск
      Чемпионат Белоруссии • Тур 27
      Календарь
      Перед матчем

      Онлайн
      Славия-Мозырь - Витебск
      Чемпионат Белоруссии - 29 октября 2017

      Футбол, Чемпионат Белоруссии. Следите за матчем Славия-Мозырь – Витебск на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 14:00 29 октября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Юрий Пунтус или Сергей Ясинский? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Славия-Мозырь – Витебск? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Славия-Мозырь и Витебск, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
      30
      Главное 
       
       Удалить

      Комментариев нет

      комментарий 0