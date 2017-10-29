Поделиться
Перед матчем
Онлайн
Славия-Мозырь - Витебск
Чемпионат Белоруссии - 29 октября 2017
Футбол, Чемпионат Белоруссии. Следите за матчем Славия-Мозырь – Витебск на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 14:00 29 октября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Юрий Пунтус или Сергей Ясинский? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вы уже проголосовали за победителя в матче Славия-Мозырь – Витебск? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Славия-Мозырь и Витебск, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.
Главное
Удалить
Комментариев нет