Славия-Мозырь
    -
    17:30
    29.07.17
    Неман Гродно
      Чемпионат Белоруссии • Тур 16
      Календарь
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      Онлайн
      Славия-Мозырь - Неман Гродно
      Чемпионат Белоруссии - 29 июля 2017

      Футбол, Чемпионат Белоруссии. Следите за матчем Славия-Мозырь – Неман Гродно на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 17:30 29 июля 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Юрий Пунтус или Igor Kovalevich? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Славия-Мозырь – Неман Гродно? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Славия-Мозырь и Неман Гродно, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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