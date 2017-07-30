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Динамо-Брест - Минск

Чемпионат Белоруссии - 30 июля 2017

Футбол, Чемпионат Белоруссии. Следите за матчем Динамо-Брест – Минск на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 18:30 30 июля 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.

Кто победит в битве тренеров, Владимир Журавель или Георгий Кондратьев? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вы уже проголосовали за победителя в матче Динамо-Брест – Минск? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.

Сегодня сражаются Динамо-Брест и Минск, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

