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Торпедо Жодино - Слуцк

Чемпионат Белоруссии - 6 августа 2017

Футбол, Чемпионат Белоруссии. Следите за матчем Торпедо Жодино – Слуцк на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 19:00 6 августа 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.

Кто победит в битве тренеров, Игорь Криушенко или Vitaliy Pavlov? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вы уже проголосовали за победителя в матче Торпедо Жодино – Слуцк? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.

Сегодня сражаются Торпедо Жодино и Слуцк, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

