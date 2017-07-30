Шахтер Солигорск
    -
    18:00
    30.07.17
    Строитель
    Городея
      Чемпионат Белоруссии • Тур 16
      Календарь
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      Шахтер Солигорск - Городея
      Чемпионат Белоруссии - 30 июля 2017

      Футбол, Чемпионат Белоруссии. Следите за матчем Шахтер Солигорск – Городея на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 18:00 30 июля 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Олег Кубарев или Сергей Яромко? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Шахтер Солигорск – Городея? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Шахтер Солигорск и Городея, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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