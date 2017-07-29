БАТЭ Борисов
    -
    19:00
    29.07.17
    Борисов-Арена
    Гомель
      Чемпионат Белоруссии • Тур 16
      Календарь
      Перед матчем

      Онлайн
      БАТЭ - Гомель
      Чемпионат Белоруссии - 29 июля 2017

      Футбол, Чемпионат Белоруссии. Следите за матчем БАТЭ Борисов – Гомель на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 19:00 29 июля 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Александр Ермакович или Владислав Геращенко? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче БАТЭ Борисов – Гомель? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются БАТЭ Борисов и Гомель, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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