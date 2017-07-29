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Ислочь - Торпедо Жодино

Чемпионат Белоруссии - 29 июля 2017

Футбол, Чемпионат Белоруссии. Следите за матчем Ислочь – Торпедо Жодино на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 18:00 29 июля 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.

Кто победит в битве тренеров, Vitali Zhukovski или Игорь Криушенко? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вы уже проголосовали за победителя в матче Ислочь – Торпедо Жодино? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.

Сегодня сражаются Ислочь и Торпедо Жодино, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

