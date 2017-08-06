Минск
    -
    18:30
    06.08.17
    БАТЭ Борисов
      Чемпионат Белоруссии • Тур 17
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      Минск - БАТЭ Борисов
      Чемпионат Белоруссии - 6 августа 2017

      Футбол, Чемпионат Белоруссии. Следите за матчем Минск – БАТЭ Борисов на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 18:30 6 августа 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Георгий Кондратьев или Александр Ермакович? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Минск – БАТЭ Борисов? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Минск и БАТЭ Борисов, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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