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Вратарь белорусского клуба забил из своей штрафной, а кипер соперника запутался в сетке

Вратарь белорусского клуба забил из своей штрафной, а кипер соперника запутался в сетке
Eurosport

1 час назадОбновлено 24 мин. назад

Евгений Костюкевич не рассчитал силу удара и принес команде ничью.

В матче 16-го тура чемпионата Белоруссии «Витебск» принимал «Крумкачы». К 10-й минуте команды забили три гола, а хозяева вели – 2:1.

В четвертый и последний раз счет изменился на 55-й минуте после выноса от своих ворот голкипера «Крумкачы» Евгения Костюкевича: мяч пролетел до чужой половины поля, ударился о газон и влетел в сетку, перепрыгнув через вратаря «Витебска». Возможно, после такого ляпа у Дмитрия Гущенко отпадет желание далеко выходить из ворот.

  • Благодаря ничьей «Крумкачы» набрали 15 очков и остались на 12-м месте в таблице.
  • «Витебск» с 25 баллами идет шестым.

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