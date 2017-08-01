Eurosport
Вратарь белорусского клуба забил из своей штрафной, а кипер соперника запутался в сетке
Евгений Костюкевич не рассчитал силу удара и принес команде ничью.
В матче 16-го тура чемпионата Белоруссии «Витебск» принимал «Крумкачы». К 10-й минуте команды забили три гола, а хозяева вели – 2:1.
В четвертый и последний раз счет изменился на 55-й минуте после выноса от своих ворот голкипера «Крумкачы» Евгения Костюкевича: мяч пролетел до чужой половины поля, ударился о газон и влетел в сетку, перепрыгнув через вратаря «Витебска». Возможно, после такого ляпа у Дмитрия Гущенко отпадет желание далеко выходить из ворот.
- Благодаря ничьей «Крумкачы» набрали 15 очков и остались на 12-м месте в таблице.
- «Витебск» с 25 баллами идет шестым.
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