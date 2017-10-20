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«Ой, ***** [блин], конец встречи». Белорусский комментатор очень расстроился из-за ничьей «Ислочи»

«Ой, ***** [блин], конец встречи». Белорусский комментатор очень расстроился из-за ничьей «Ислочи»
Eurosport

1 час назад

Потому что нужно было бежать.

В роли комментатора матча 25-го тура чемпионата Белоруссии выступил футболист «Ислочи» Сергей Лынько.

В концовке встречи комментатор призывал футболистов «Ислочи» действовать активнее, но его слова прервал финальный свисток: «Нужно же бежать... Ой, ***** [блин], конец встречи».

Видео

  • Матч между «Ислочью» и клубом «Крумкачы» завершился со счетом 1:1.
  • «Ислочь» находится в зоне вылета на 15-м месте в таблице белорусского чемпионата.

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