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Валлийский клуб одержал 27-ю победу кряду и побил рекорд «Аякса» 44-летней давности
Великая команда Йохана Кройфа уступила трон ноунеймам.
«Нью-Сейнтс» сломил сопротивление клуба «Кефн Друид» (2:0) и одержал 27-ю победу подряд. Успех позволил команде из Ллансантфрайда превзойти рекордную серию побед, установленную «Аяксом» в 1972 году (26).
- Серия «Нью-Сейнтс» началась с поражения от АПОЭЛ (0:3) в квалификации Лиги чемпионов.
- Отрыв «святых» в чемпионате Уэльса от второго места составляет 21 очко.
- В 1972 году «Аякс» оформил требл, выиграв Кубок европейских чемпионов, чемпионат и Кубок Нидерландов.
- В 1995 году «Аякс» едва не повторил собственный рекорд, выдав серию из 25 побед.
Канал в телеграме, который чемпион мира вообще
(фото: официальный сайт «Нью-Сейнтс»)
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