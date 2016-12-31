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Валлийский клуб одержал 27-ю победу кряду и побил рекорд «Аякса» 44-летней давности

Валлийский клуб одержал 27-ю победу кряду и побил рекорд «Аякса» 44-летней давности
Eurosport

2 ч. назад

Великая команда Йохана Кройфа уступила трон ноунеймам.

«Нью-Сейнтс» сломил сопротивление клуба «Кефн Друид» (2:0) и одержал 27-ю победу подряд. Успех позволил команде из Ллансантфрайда превзойти рекордную серию побед, установленную «Аяксом» в 1972 году (26).

  • Серия «Нью-Сейнтс» началась с поражения от АПОЭЛ (0:3) в квалификации Лиги чемпионов.
  • Отрыв «святых» в чемпионате Уэльса от второго места составляет 21 очко.
  • В 1972 году «Аякс» оформил требл, выиграв Кубок европейских чемпионов, чемпионат и Кубок Нидерландов.
  • В 1995 году «Аякс» едва не повторил собственный рекорд, выдав серию из 25 побед.

Канал в телеграме, который чемпион мира вообще

(фото: официальный сайт «Нью-Сейнтс»)

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2 ч. назад
Валлийский клуб одержал 27-ю победу кряду и побил рекорд «Аякса» 44-летней давности