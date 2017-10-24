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Шотландия (ж) - Албания (ж)
UEFA ЧМ. Женщины. Квалификация, Европа - 24 октября 2017
Европа, UEFA ЧМ. Женщины. Квалификация. Следите за матчем Футбол – Шотландия (ж) на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 24 октября 2017 Албания (ж), и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Michelle Kerr или Armir Grimaj? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вы уже проголосовали за победителя в матче Шотландия (ж) – Албания (ж)? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Шотландия (ж) и Албания (ж), а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.
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