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Шотландия (ж) - Албания (ж)

UEFA ЧМ. Женщины. Квалификация, Европа - 24 октября 2017

Европа, UEFA ЧМ. Женщины. Квалификация. Следите за матчем Футбол – Шотландия (ж) на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 24 октября 2017 Албания (ж), и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.

Кто победит в битве тренеров, Michelle Kerr или Armir Grimaj? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вы уже проголосовали за победителя в матче Шотландия (ж) – Албания (ж)? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.

Сегодня сражаются Шотландия (ж) и Албания (ж), а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

