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Belarus (ж) - Шотландия (ж)
UEFA ЧМ. Женщины. Квалификация, Европа - 19 октября 2017
Европа, UEFA ЧМ. Женщины. Квалификация. Следите за матчем Футбол – Belarus (ж) на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 19 октября 2017 Шотландия (ж), и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Eduard Demenkovets или Michelle Kerr? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вы уже проголосовали за победителя в матче Belarus (ж) – Шотландия (ж)? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Belarus (ж) и Шотландия (ж), а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.
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