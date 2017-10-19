Belarus (ж)
    -
    18:00
    19.10.17
    FK Minsk Stadium
    Шотландия (ж)
      UEFA ЧМ. Женщины. Квалификация, Европа • Группа 2
      Финальная стадия
      Перед матчем

      Онлайн
      Belarus (ж) - Шотландия (ж)
      UEFA ЧМ. Женщины. Квалификация, Европа - 19 октября 2017

      Европа, UEFA ЧМ. Женщины. Квалификация. Следите за матчем Футбол – Belarus (ж) на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 19 октября 2017 Шотландия (ж), и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Eduard Demenkovets или Michelle Kerr? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Belarus (ж) – Шотландия (ж)? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Belarus (ж) и Шотландия (ж), а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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