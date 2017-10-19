Венгрия (ж)
    -
    16:30
    19.10.17
    Alcufer stadion
    Хорватия (ж)
      UEFA ЧМ. Женщины. Квалификация, Европа • Группа 4
      Финальная стадия
      Перед матчем

      Онлайн
      Венгрия (ж) - Хорватия (ж)
      UEFA ЧМ. Женщины. Квалификация, Европа - 19 октября 2017

      Европа, UEFA ЧМ. Женщины. Квалификация. Следите за матчем Футбол – Венгрия (ж) на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 19 октября 2017 Хорватия (ж), и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Markó Edina или Bozidar Miletic? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Венгрия (ж) – Хорватия (ж)? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Венгрия (ж) и Хорватия (ж), а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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