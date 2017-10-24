Италия (ж)
    -
    16:00
    24.10.17
    Stadio Teofilo Patini
    Румыния (ж)
      UEFA ЧМ. Женщины. Квалификация, Европа • Группа 6
      Групповая стадия
      Перед матчем

      Онлайн
      Италия (ж) - Румыния (ж)
      UEFA ЧМ. Женщины. Квалификация, Европа - 24 октября 2017

      Европа, UEFA ЧМ. Женщины. Квалификация. Следите за матчем Футбол – Италия (ж) на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 24 октября 2017 Румыния (ж), и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Milena Bertolini или Mirel Albon? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Италия (ж) – Румыния (ж)? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Италия (ж) и Румыния (ж), а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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