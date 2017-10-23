Израиль (ж)
    -
    17:00
    23.10.17
    Рамат-Ган
    Испания (ж)
      UEFA ЧМ. Женщины. Квалификация, Европа • Группа 7
      Групповая стадия
      Перед матчем

      Онлайн
      Израиль (ж) - Испания (ж)
      UEFA ЧМ. Женщины. Квалификация, Европа - 23 октября 2017

      Европа, UEFA ЧМ. Женщины. Квалификация. Следите за матчем Футбол – Израиль (ж) на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 23 октября 2017 Испания (ж), и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Guy Azouri или Jorge Vilda? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Израиль (ж) – Испания (ж)? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Израиль (ж) и Испания (ж), а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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