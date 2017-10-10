Австралия
    -
    12:00
    10.10.17
    ANZ Stadium
    Сирия
      ЧМ. Квалификация. Азия • 4-й раунд
      Групповая стадия
      Перед матчем

      Онлайн
      Австралия - Сирия
      ЧМ. Квалификация. Азия - 10 октября 2017

      Футбол, ЧМ. Квалификация. Азия. Следите за матчем Австралия – Сирия на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 12:00 10 октября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Ангелос Постекоглу или Айман Хаким? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Австралия – Сирия? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Австралия и Сирия, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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