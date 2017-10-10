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Австралия - Сирия

ЧМ. Квалификация. Азия - 10 октября 2017

Футбол, ЧМ. Квалификация. Азия. Следите за матчем Австралия – Сирия на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 12:00 10 октября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.

Кто победит в битве тренеров, Ангелос Постекоглу или Айман Хаким? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вы уже проголосовали за победителя в матче Австралия – Сирия? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.

Сегодня сражаются Австралия и Сирия, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

