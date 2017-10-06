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В Сирии есть не только война, но еще и футбол. Вот 7 фото в доказательство

В Сирии есть не только война, но еще и футбол. Вот 7 фото в доказательство
Eurosport

Вчера в 00:51Обновлено Вчера в 01:15

Чему радоваться, если вокруг взрываются снаряды.

Это сборная Сирии.

Сирия – Австралия

В связи с военными действиями в стране, матч Сирии и Австралии прошел на нейтральном поле в Малайзии. Тем не менее, болельщики Сирии на трибунах были.

Сирия – Австралия

И болельщицы тоже.

Сирия – Австралия

В Дамаске и других сирийских городах люди смотрели матч, заполоняя огромные площади.

Сирия – Австралия

А вот так сирийцы наблюдали за предыдущей игрой команды с Ираном.

Сирия – Австралия

В общем-то, в России смотрят футбол примерно в той же одежде и позе.

Сирия – Австралия

Ну и куда же без кальяна.

Сирия – Австралия

Первый матч Австралии и Сирии за право сыграть в стыках ЧМ-2018 от Азии завершился со счетом 1:1.

  • Ответный матч Сирии с австралийцами пройдет 10 октября в Сиднее.
  • Победитель пары сыграет с четвертой командой Северной Америки, которой пока является сборная США.
  • Да, матч Сирия – США за путевку на ЧМ в Россию возможен, и это будет немного символично.

Комментатор обезумел от счастья, а потом заревел после попадания Сирии в стыки ЧМ-2018

Германия, Англия, Саудовская Аравия и еще 6 команд, которые точно приедут в Россию на ЧМ

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