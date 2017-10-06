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В Сирии есть не только война, но еще и футбол. Вот 7 фото в доказательство
Чему радоваться, если вокруг взрываются снаряды.
Это сборная Сирии.
В связи с военными действиями в стране, матч Сирии и Австралии прошел на нейтральном поле в Малайзии. Тем не менее, болельщики Сирии на трибунах были.
И болельщицы тоже.
В Дамаске и других сирийских городах люди смотрели матч, заполоняя огромные площади.
А вот так сирийцы наблюдали за предыдущей игрой команды с Ираном.
В общем-то, в России смотрят футбол примерно в той же одежде и позе.
Ну и куда же без кальяна.
Первый матч Австралии и Сирии за право сыграть в стыках ЧМ-2018 от Азии завершился со счетом 1:1.
- Ответный матч Сирии с австралийцами пройдет 10 октября в Сиднее.
- Победитель пары сыграет с четвертой командой Северной Америки, которой пока является сборная США.
- Да, матч Сирия – США за путевку на ЧМ в Россию возможен, и это будет немного символично.
Комментатор обезумел от счастья, а потом заревел после попадания Сирии в стыки ЧМ-2018
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