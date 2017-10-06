В Сирии есть не только война, но еще и футбол. Вот 7 фото в доказательство

Это сборная Сирии.

В связи с военными действиями в стране, матч Сирии и Австралии прошел на нейтральном поле в Малайзии. Тем не менее, болельщики Сирии на трибунах были.

И болельщицы тоже.

В Дамаске и других сирийских городах люди смотрели матч, заполоняя огромные площади.

А вот так сирийцы наблюдали за предыдущей игрой команды с Ираном.

В общем-то, в России смотрят футбол примерно в той же одежде и позе.

Ну и куда же без кальяна.

Первый матч Австралии и Сирии за право сыграть в стыках ЧМ-2018 от Азии завершился со счетом 1:1.

Ответный матч Сирии с австралийцами пройдет 10 октября в Сиднее.

Победитель пары сыграет с четвертой командой Северной Америки, которой пока является сборная США.

Да, матч Сирия – США за путевку на ЧМ в Россию возможен, и это будет немного символично.

Комментатор обезумел от счастья, а потом заревел после попадания Сирии в стыки ЧМ-2018

Германия, Англия, Саудовская Аравия и еще 6 команд, которые точно приедут в Россию на ЧМ

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