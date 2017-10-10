Getty Images

37-летний Тим Кэйхилл вывел Австралию в стыковые матчи ЧМ-2018, дважды пробив Сирию

37-летний Кэйхилл вывел Австралию в стыковые матчи ЧМ-2018, дважды пробив Сирию
Eurosport

10 мин. назадОбновлено 4 мин. назад

Мужик очень хочет на четвертый мундиаль.

Австралия и Сирия, занявшие третьи места в отборочных группах Азии, разыграли право выступить в стыковых матчах.

Основное время обеих встреч завершилось со счетом 1:1, а в дополнительное время решающей игры победный гол забил 37-летний капитан Австралии Тим Кэйхилл. На его счету и первый мяч «соккерос».

Сирия играла в меньшинстве с 94-й минуте: вторую желтую карточку получил Махмуд Аль-Мавас.

  • Соперник «соккерос» определится в ночь на 11 октября.
  • Австралия неизменно отбиралась на три последних мундиаля.

Подписывайся на наш канал в телеграме

По теме

ЧМ. Квалификация. Азия

Результаты

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - «Тампа» сдержала Овечкина, отыгралась с 1:3, а Куч забил красивейший гол с неудобной

03:49
Популярные видео
Тарасенко примерился, пристроился и пристрелил «Айлендерс» дублем
 177 просмотров2 ч
Самые результативные команды НХЛ не подвели. «Торонто» и «Чикаго» забабахали 7 шайб и лютую развязку
 220 просмотров2 ч
А еще вам может понравиться