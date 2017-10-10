37-летний Тим Кэйхилл вывел Австралию в стыковые матчи ЧМ-2018, дважды пробив Сирию

Австралия и Сирия, занявшие третьи места в отборочных группах Азии, разыграли право выступить в стыковых матчах.

Основное время обеих встреч завершилось со счетом 1:1, а в дополнительное время решающей игры победный гол забил 37-летний капитан Австралии Тим Кэйхилл. На его счету и первый мяч «соккерос».

Сирия играла в меньшинстве с 94-й минуте: вторую желтую карточку получил Махмуд Аль-Мавас.

Соперник «соккерос» определится в ночь на 11 октября.

Австралия неизменно отбиралась на три последних мундиаля.

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