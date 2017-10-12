ФИФА накажет Тима Кэйхилла за проплаченное празднование гола Сирии в отборе ЧМ-2018

37-летний капитан сборной Австралии Тим Кэйхилл стал героем решающего матча квалификации ЧМ-2018 против Сирии благодаря победному дублю. Но помимо общенационального признания Кэйхиллу грозит наказание со стороны ФИФА.

Во время празднования победного гола футболист изобразил руками букву «Т» в честь компании по страхованию поездок TripADeal. Инцидент прошел незамеченным, если бы сама компания-партнер Кэйхилла не поздравила его в инстаграме.

Позже запись была удалена, но это не остановило бурю негодования среди болельщиков и прессы. Вдобавок ФИФА начала расследование в отношении Кэйхилла.

В 2012 году Никлас Бендтнер был оштрафован на 100 тысяч евро за демонстрацию рекламы на трусах.

Победа над Сирией вывела Австралию в стыковые матчи. Соперником «соккерос» стал Гондурас.

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