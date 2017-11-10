ЮАР
    -
    20:00
    10.11.17
    Peter Mokaba Stadium
    Сенегал
      ЧМ. Квалификация. Африка • Группа D
      Финальная стадия
      Перед матчем

      Онлайн
      ЮАР - Сенегал
      ЧМ. Квалификация. Африка - 10 ноября 2017

      Футбол, ЧМ. Квалификация. Африка. Следите за матчем ЮАР – Сенегал на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 20:00 10 ноября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Стюарт Бакстер или Алиу Сиссе? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче ЮАР – Сенегал? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются ЮАР и Сенегал, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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