Сборная Нигерии отобралась на ЧМ-2018

Сборная Нигерии обыграла команду Замбии в матче отборочного турнира ЧМ-2018 со счетом 1:0 благодаря голу Алекса Ивоби на 73-й минуте.

«Суперорлы» набрали 13 очков и гарантировали себе первое место в группе В и путевку на мундиаль. Нигерия стала первой командой из Африки, которая точно выступит в России.

Сборная Нигерии прошла пятый подряд отборочный цикл мундиалей без домашних поражений.

Нигерия выступит на чемпионате мира в шестой раз. Лучший результат «суперолов» – 1/8 финала (1994, 1998, 2014)

Попадание Нигерии на мундиаль означает, что участники ЧМ-2014 Камерун и Алжир в Россию не поедут.

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