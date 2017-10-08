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Бесчеловечная ошибка арбитра, которая лишила Гану шансов приехать в Россию на ЧМ-2018

Бесчеловечная ошибка арбитра, которая лишила Гану шансов приехать в Россию
Eurosport

17 ч. назад

Эль-Фадил Мохамеда теперь ненавидят как минимум в одной стране.

Сборная Ганы в матче квалификации чемпионата мира сыграла вничью с Угандой – 0:0. Результат встречи лишил «черных звезд» шансов отобраться на мундиаль.

Исход игры предопределила грубейшая ошибка лайнсмена: на 94-й минуте боковой зажег офсайд в эпизоде, когда его не было на сто процентов, и лишил Гану заслуженного гола.

  • Сборная Ганы набрала 6 очков в подгруппе и за матч до завершения этапа отстает от лидирующих египтян на 3 балла.
  • У Египта есть еще игра в запасе: в случае победы над Конго египтяне досрочно пробьются на мундиаль.

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