Бесчеловечная ошибка арбитра, которая лишила Гану шансов приехать в Россию на ЧМ-2018

Сборная Ганы в матче квалификации чемпионата мира сыграла вничью с Угандой – 0:0. Результат встречи лишил «черных звезд» шансов отобраться на мундиаль.

Исход игры предопределила грубейшая ошибка лайнсмена: на 94-й минуте боковой зажег офсайд в эпизоде, когда его не было на сто процентов, и лишил Гану заслуженного гола.

Сборная Ганы набрала 6 очков в подгруппе и за матч до завершения этапа отстает от лидирующих египтян на 3 балла.

У Египта есть еще игра в запасе: в случае победы над Конго египтяне досрочно пробьются на мундиаль.

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