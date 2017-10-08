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Габонцы отравились апельсиновым соком перед отборочной игрой ЧМ-2018 с Марокко и влетели 0:3

Габонцы отравились апельсиновым соком перед игрой с Марокко и влетели 0:3
Eurosport

15 ч. назад

Проблемы со здоровьем помешали команде Пьер-Эмерика Обамеянга попасть в Россию.

Сборная Габона в гостях разгромно уступила Марокко и лишилась шансов квалифицироваться на ЧМ-2018. Пьер-Эмерик Обамеянг объяснил причины случившегося.

«У половины команды и тренерского штаба расстройство желудка. Невероятно, ведь это происходит в день игры. Очень плохо. Проклятый апельсиновый сок», – написал Обамеянг в твиттере за несколько часов до матча.

  • Сборная Габона набрала 5 очков в подгруппе и за тур до финиша отборочного турнира уступает Марокко 4 балла.
  • Марокканцы в заключительном матче оспорят путевку на мундиаль с Кот'д-Ивуаром.

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