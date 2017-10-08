Габонцы отравились апельсиновым соком перед отборочной игрой ЧМ-2018 с Марокко и влетели 0:3

Сборная Габона в гостях разгромно уступила Марокко и лишилась шансов квалифицироваться на ЧМ-2018. Пьер-Эмерик Обамеянг объяснил причины случившегося.

«У половины команды и тренерского штаба расстройство желудка. Невероятно, ведь это происходит в день игры. Очень плохо. Проклятый апельсиновый сок», – написал Обамеянг в твиттере за несколько часов до матча.

Сборная Габона набрала 5 очков в подгруппе и за тур до финиша отборочного турнира уступает Марокко 4 балла.

Марокканцы в заключительном матче оспорят путевку на мундиаль с Кот'д-Ивуаром.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме